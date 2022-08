La Corea del Sud ha lanciato la sua prima sonda lunare

ilpost : D’inverno ci litigheremo il gas con Giappone e Corea del Sud? - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un si dice pronto a mobilitare il deterrente nucleare minacciando di 'eliminare' la… - alde68 : Caro Nino, in Corea del Nord e a Cuba non esiste l’evasione fiscale, vacci a vivere tu grazie ?? - stestereste : @nfilosa65 @SMaurizi Erdogan no? Bin Salman? Bashar Al Assad? Dei presidenti africani ce ne freghiamo? Corea del No… - scarlwalker : Qui erano davvero solo 9 ragazze e un sogno ancora non sapevano che sarebbero diventate delle leggende e che questa… -

... e proprio oggi ha rilasciato la Open Beta della One UI 5.0 per gli smartphone della serie Galaxy S22 (anche se per il momento è disponibile solo in Germania eSud). Ecco dunque tutte le ...... Samsung ha infatti dichiarato che la betasoftware sarà disponibile in Cina, Germania, India, Polonia,Sud, Regno Unito e Stati Uniti . Al momento in cui stiamo scrivendo, la beta è ...Giovedì in Australia sono stati riportati almeno 85 decessi per COVID-19, di cui 33 in New South Wales, 31 in Queensland e nove in Victoria. Il ministro della Salute Mark Butler ha affermato che i dat ...Si era vociferato qualche mese fa, e si è effettivamente concretizzato: parliamo del nuovo tablet Android di LG, società che è ormai uscita dal mercato smartphone da qualche tempo ma che evidentemente ...