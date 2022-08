Covid in Campania, 3.323 positivi su 18.253 test: incidenza stabile, 3 vittime nelle ultime 48 ore (Di venerdì 5 agosto 2022) Resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 3.323 i neo positivi al Covid su 18.253 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 18.07%, oggi è pari al 18.20%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, otto i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano invariati a 23 i posti letto occupati nelle terapie intensive; netto calo in degenza con 543 posti letto occupati, -30 rispetto a ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Resta, il tasso di. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 3.323 i neoalsu 18.253esaminati. Ieri il tasso diera del 18.07%, oggi è pari al 18.20%. Tre i decessi48 ore, otto i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano invariati a 23 i posti letto occupatiterapie intensive; netto calo in degenza con 543 posti letto occupati, -30 rispetto a ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

