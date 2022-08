CorSport: Wijnaldum è la ricompensa di Al-Khelaifi alla Roma per aver disertato l’amichevole col Barcellona (Di venerdì 5 agosto 2022) Sul Corriere dello Sport Alessandro Giudice commenta l’operazione Wijnaldum alla Roma. Dal punto di vista economico molto favorevole al club giallorosso. “Il Psg pagherà 5 dei 9,5 milioni percepiti dal centrocampista olandese (contratto fino al 2024). Il Decreto Crescita farà il resto perché i 4,5 netti presi in carico dalla Roma diverranno 6 lordi. Praticamente, è come pagare 3 milioni netti a un giocatore proveniente dalla Serie A: un ingaggio tutto sommato “normale” per chi era considerato tra i più forti centrocampisti del football europeo. La Roma pagherà al Psg solo 2 milioni per il prestito e avrà un diritto di riscatto a condizioni vantaggiose”. Un’operazione che può naturalmente permettersi un club controllato da uno stato sovrano come il Qatar. Ma che va ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Sul Corriere dello Sport Alessandro Giudice commenta l’operazione. Dal punto di vista economico molto favorevole al club giallorosso. “Il Psg pagherà 5 dei 9,5 milioni percepiti dal centrocampista olandese (contratto fino al 2024). Il Decreto Crescita farà il resto perché i 4,5 netti presi in carico ddiverranno 6 lordi. Praticamente, è come pagare 3 milioni netti a un giocatore proveniente dSerie A: un ingaggio tutto sommato “normale” per chi era considerato tra i più forti centrocampisti del football europeo. Lapagherà al Psg solo 2 milioni per il prestito e avrà un diritto di riscatto a condizioni vantaggiose”. Un’operazione che può naturalmente permettersi un club controllato da uno stato sovrano come il Qatar. Ma che va ...

