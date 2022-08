Gazzetta_it : #CoppaItalia: Colpo #Cittadella: Lecce eliminato. La Reggina spaventa la #Samp - infoitsport : Calcio: Coppa Italia. Sampdoria-Reggina 1-0, decide Sabiri - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Coppa Italia. Colpo Cittadella, Lecce battuto 3-2 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Lecce-Cittadella 2-3, gli ospiti a sorpresa volano ai sedicesimi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Lecce-Cittadella 2-3, gli ospiti a sorpresa volano ai sedicesimi -

ROMA - In archivio altre due gare dei trentaduesimi diItalia . Al Via del Mare il Lecce di Marco Baroni perde clamorosamente 2 - 3 contro il Cittadella di Gorini e viene eliminato dal torneo. I veneti incontreranno nel prossimo turno la vincente di ...Vittoria e qualificazione per la Sampdoria che ha sconfitto per 1 - 0 la Reggina nel secondo turno preliminare diItalia grazie a un gol su rigore di Sabiri al 22' del secondo tempo. Rigore assegnato dalla direttrice di gara Ferrieri Caputi, per un intervento di Pierozzi su De Luca. Ma successo sofferto per ...Va in scena il primo match ufficiale per i giallorossi, quindicimila al Via del Mare, gara di Coppa Italia contro il Cittadella di Gorini. Si tratta di calcio ...I veneti ai supplementari fanno fuori (2-3) il Lecce. I blucerchiati ringraziano Sabiri, a segno su rigore e mattatore della Reggina. Friulani ok contro il FeralpiSalò: 2-1 con gol di Deulofeu e Succe ...