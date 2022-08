Aria di rinnovo in casa Juventus, accordo fino al 2026 per il gioiello bianconero! (Di venerdì 5 agosto 2022) La nuova Juventus di Massimiliano Allegri cresce e progetta il suo futuro, nella massima considerazione della tradizione come può essere stata la partita di ieri a Villar Perosa contro la Juventus under 23. In merito a quello che sarà la Vecchia Signora, proprio pochi minuti fa si è avuta la notizia di un rinnovo che testimonia come la dirigenza bianconera scruti all’orizzonte. Fagioli Calciomercato JuventusSi avvicina il rinnovo di Nicolò Fagioli con la Juve. Stando a quanto riporta Romeo Agresti, i dirigenti bianconeri avrebbero raggiunto un’intesa per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026 con l’entourage del giocatore. Per chiudere l’operazione mancherebbero solo gli ultimi dettagli e l’annuncio ufficiale. La Juve inoltre non starebbe pensando di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) La nuovadi Massimiliano Allegri cresce e progetta il suo futuro, nella massima considerazione della tradizione come può essere stata la partita di ieri a Villar Perosa contro launder 23. In merito a quello che sarà la Vecchia Signora, proprio pochi minuti fa si è avuta la notizia di unche testimonia come la dirigenza bianconera scruti all’orizzonte. Fagioli CalciomercatoSi avvicina ildi Nicolò Fagioli con la Juve. Stando a quanto riporta Romeo Agresti, i dirigenti bianconeri avrebbero raggiunto un’intesa per il prolungamento del contrattoal 30 giugnocon l’entourage del giocatore. Per chiudere l’operazione mancherebbero solo gli ultimi dettagli e l’annuncio ufficiale. La Juve inoltre non starebbe pensando di ...

