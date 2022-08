Usa, quattro agenti accusati per la morte di Breonna Taylor, la 26enne uccisa durante un raid nella sua casa dalle forze di polizia (Di giovedì 4 agosto 2022) I quattro agenti coinvolti nella morte di Breonna Taylor sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso reati contro i diritti civili, cospirazione illegale, uso incostituzionale della forza e reati di ostruzione per aver ostacolato le indagini volte all’accertamento di quanto realmente accaduto alla 26enne operatrice sanitaria. Le accuse federali seguono l’assoluzione a livello locale degli agenti, provvedimento che aveva scatenato la rabbia dell’opinione pubblica americana. A riferire dell’arresto degli agenti è stato il procuratore generale Merrick Garland in una conferenza stampa. Era il marzo del 2020 quando gli agenti hanno fatto irruzione in piena notte nell’abitazione di Breonna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Icoinvoltidisono stati arrestati con l’accusa di aver commesso reati contro i diritti civili, cospirazione illegale, uso incostituzionale della forza e reati di ostruzione per aver ostacolato le indagini volte all’accertamento di quanto realmente accaduto allaoperatrice sanitaria. Le accuse federali seguono l’assoluzione a livello locale degli, provvedimento che aveva scatenato la rabbia dell’opinione pubblica americana. A riferire dell’arresto degliè stato il procuratore generale Merrick Garland in una conferenza stampa. Era il marzo del 2020 quando glihanno fatto irruzione in piena notte nell’abitazione di...

