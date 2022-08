Tragedia al porto: camionista muore prima dell'imbarco (Di giovedì 4 agosto 2022) Tragedia al porto di Brindisi. Un camionista ha perso la vita nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto, sulla banchina di Costa Morena ovest poco prima di imbarcarsi su un traghetto. La vittima è un 46enne bulgaro.... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022)aldi Brindisi. Unha perso la vita nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto, sulla banchina di Costa Morena ovest pocodi imbarcarsi su un traghetto. La vittima è un 46enne bulgaro....

