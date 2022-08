Totti | le foto al mare cancellano la tristezza I paparazzi erano lì e hanno ripreso la scena

(Di giovedì 4 agosto 2022) Francescoe i figli. Nelle scorse ore sono state svelate le ultimedell’ex calciatore della Roma in compagnia della nuova Noemi Bocchi. I due avrebbero trascorso un’intera notte insieme e sono stati beccati daidel settimanale Chi. Il suo nome era già uscito questo inverno sarebbe una delle cause della rottura. Ma ci sarebbe anche un uomo vicino a Ilary e anche altri elementi chefatto naufragare un rapporto che durava da quasi 20 anni. E dal quale sono nati tre figli, Chanel, Isabel e Christian, volati in Tanzania con la madre appena è stata ufficializzata la rottura. Francescoe i figli, vacanza in spiaggia a Sabaudia “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le ...

A raccontarne i dettagli è il sito de il Messaggero (di Pipol Gossip invece video ein fondo all'articolo), raccontando comesia sceso in spiaggia oggi intorno alle 11.30 'passando per una ...Nelleappare da solo nelle vesti di papà single, senza la nuova fiamma Noemi. Ha giocato e chiacchierato a pochi passi dalla riva con gli amici di sempre, ha messo la crema solare alla ...Ilary Blasi lascia la casa di Sabaudia facendo la staffetta con Francesco Totti, ma prima regala ai fan un look sensuale e bollente.Vacanze in famiglia, ma da separati. Totti e Ilary ormai non fanno più coppia fissa, ma cercano di regalare spensieratezza e serenità ai tre figli. Per la prima volta dopo 20 anni, ...