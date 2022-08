Scritte contro la Cgil sulla sede regionale di Milano

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Notizia di quasi due mesi fa usata contro Salvini «La Stampa» ruba il nostro… - Salvato19082099 : @cgil_sicilia @collettiva_news @TgrRaiSicilia .@cgil_sicilia COS'È UN MURO IMBRATTATO A DISPETTO DELL'OMICIDIO DI… - Salvato19082099 : @AlfonsoBuscemi1 .@cgil_sicilia COS'È UN MURO IMBRATTATO A DISPETTO DELL'OMICIDIO DI MASSA CHE STATE APPOGGIANDO?… - Salvato19082099 : @collettiva_news .@cgil_sicilia COS'È UN MURO IMBRATTATO A DISPETTO DELL'OMICIDIO DI MASSA CHE STATE APPOGGIANDO?… - luce47947036 : @ladyonorato Ma che scienziati??? Sono tutti comprati poi a cosa servono quando abbiamo le prove scritte da loro su… -

MilanoToday.it

... il segretario lombardo della Cgil Alessandro Pagano ha definito in questo modo leapparse ... Secondo Pagano, "questi atti vanno considerati ancora più gravi perché indirizzati in realtà...sui muri da parte di vandali di chiaro stampo no - vax (ora diventati anche no - identità digitale)le quali Talmelli si è scagliato commentando duramente: 'Vandali imbrattano l'... Attacco contro la sede della Cgil, scritte contro il segretario Landini (ANSA) - MILANO, 04 AGO - 'Nuovo ordine mondiale = nazismo': è la scritta apparsa questa mattina sui muri della sede regionale della Cgil di ...Il dibattito aperto in città: degrado, street art, testimonianza sociale Chi decide e con quali criteri quali cancellare