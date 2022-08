Salernitana, lesione all’adduttore sinistro per Jaroszynski (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – la Salernitana ha comunicato che Pawel Jaroszynski si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore sinistro. Il calciatore inizierà da oggi un protocollo riabilitativo e si sottoporrà a nuovo controllo radiologico tra una settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – laha comunicato che Pawelsi è sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola. Il calciatore inizierà da oggi un protocollo riabilitativo e si sottoporrà a nuovo controllo radiologico tra una settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

