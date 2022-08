Napoli, via al valzer di portieri: Meret va allo Spezia, attesa per Kepa (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alex Meret va allo Spezia. Destinazione a sorpresa per il portiere azzurro che passa in prestito secco per una stagione al club ligure dopo aver prolungato il suo contratto con il Napoli fino al 2024. Che l’estremo difensore fosse sul piede di partenza era ormai fuori discussione, ciò che stupisce è la destinazione, visto che lo Spezia aveva individuato in Dragowski della Fiorentina il sostituto di Provedel, in procinto di vestire la maglia della Lazio. Un’operazione, quella che conduce Meret in Liguria, che può sbloccare definitivamente l’arrivo di Kepa Arrizabalaga alla corte di Spalletti. Il numero uno spagnolo vuole solo il Napoli ma ci sono da limare dettagli importanti con il Chelsea per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alexva. Destinazione a sorpresa per il portiere azzurro che passa in prestito secco per una stagione al club ligure dopo aver prolungato il suo contratto con ilfino al 2024. Che l’estremo difensore fosse sul piede di partenza era ormai fuori discussione, ciò che stupisce è la destinazione, visto che loaveva individuato in Dragowski della Fiorentina il sostituto di Provedel, in procinto di vestire la maglia della Lazio. Un’operazione, quella che conducein Liguria, che può sbloccare definitivamente l’arrivo diArrizabalaga alla corte di Spalletti. Il numero uno spagnolo vuole solo ilma ci sono da limare dettagli importanti con il Chelsea per ...

