Maturità 2022, il 14 e 15 settembre la sessione straordinaria. Ordinanza Ministeriale [scarica PDF] (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ministero dell'Istruzione, con l'Ordinanza del 3 agosto, ha reso noto le date e le indicazioni in merito alla sessione straordinaria per la Maturità 2021-22. La prima prova scritta si terrà mercoledì 14 settembre 2022, la seconda, invece, giovedì 15 settembre. L'articolo Maturità 2022, il 14 e 15 settembre la sessione straordinaria. Ordinanza Ministeriale scarica PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ministero dell'Istruzione, con l'del 3 agosto, ha reso noto le date e le indicazioni in merito allaper la2021-22. La prima prova scritta si terrà mercoledì 14, la seconda, invece, giovedì 15. L'articolo, il 14 e 15laPDF .

