LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Affini e Ravasi in fuga insieme a cinque uomini, gruppo a 4? (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Mancano meno di 100 chilometri al termine quando i corridori sono in sella da un'ora e mezza. 14.18 Tra gli attaccanti, quelli messi meglio in classifica generale sono Azurmendi e Nicolau che sono a 19 secondi dalla maglia viola di Santiago Buitrago. 14.15 L'Alto de Cercereda è già stato scalato, la prossima salita sarà fra una quarantina di chilometri l'Alto Retuerta. 14.12 Arriva il ricongiungimento: adesso la testa della corsa è formata da sette uomini di cui due italiani. 14.09 C'è un'altra presenza italiana a comporre la fuga di giornata: l'azzurro Edward Ravasi (EOLO-Kometa) e Ibai Azurmendi (Euskaltel – Euskadi) sono all'inseguimento ad una trentina di secondi. 14.06 Mancano 107 chilometri alla conclusione ed è venuta via una fuga

