LegaPro, ecco il girone delle formazioni campane: sorpresa Pescara

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023. ecco la composizione del girone C che interessa le formazioni campane: Avellino, Catanzaro, Cerignola, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

