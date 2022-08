GF Vip | Carlotta Dell’Isola in crisi col neo marito Nello Sorrentino | “Vado via”

(Di giovedì 4 agosto 2022) A lanciare la bomba è stato il portale The Pipol Gossip: l’ex del Grande Fratello Vip 6e il suo neosono ina pochi mesi dalle nozze. A dare la notizia è stata proprio, che tre anni fa a Temptation Island Vip aveva messo alla prova il suo fidanzamento durato ben sei anni. La ragazza ha dichiarato che pensava il matrimonio li unisse di più, invece “paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”. Ha fatto sapere che lei esi sono scoperti molto diversi e che non mancano “molti litigi e contrasti ripetuti”. Tuttavia ha specificato: “Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. ...

Alla cerimonia era presenti molti ex compagni d'avventura del Gf, tra cui Sonia Lorenzini, ... "Io sono tornato un bimbo piccolo, in fasce: quandoè apparsa con il velo ho pianto per un'...Dopo aver annunciato il loro matrimonio al GF5 , due mesi faDell'Isola e Nello Sorrentino si sono sposati. Nemmeno il tempo di tornare dalla luna di miele che è arrivata la prima crisi per la giovane coppia. Una settimana fa l'ex ...Il momento difficile dell'ex coppia di Temptation Island convolata a nozze lo scorso 28 maggio. Momento difficile per l' ex coppia di Temptation Island. L'ex gieffina Carlotta Dell'Isola, in un'interv ...Non sono passati nemmeno tre mesi dal matrimonio tra Carlotta Dell'isola e Nello, ma tra i due c'è già crisi. Lo ha dichiarato lei.