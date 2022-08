Contratto di espansione 2022 | come funziona | indennità | esclusi | chiarimenti Inps

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’ultima Legge di bilancio ha esteso sino al 2023 la possibilità per le imprese di stipulare ildi, con lo scopo di facilitare un’uscita anticipata per i lavoratori prossimi alla pensione. Questo strumento, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dal Decreto – legislativo numero 148/2015, era inizialmente riservato alle realtà con un organico superiore a mille unità lavorative. Il limite è stato poi abbassato a cento per la sola annualità 2021. La Manovraè intervenuta anche su quest’aspetto, abbassando l’asticella a 50 unità di personale Con l’obiettivo di fornire i necessarioperativi sulle novità introdotte dall’ultima finanziaria, l’ha pubblicato la Circolare del 25 luglionumero 88, integrando quanto già illustrato ...