Caldo, i cinghiali si tuffano in Darsena a Milano (Di giovedì 4 agosto 2022) Rota: “Gestione dei selvatici eterna incompiuta” “Oltre all’aumento dei costi e ai danni della siccità, le nostre aziende agricole debbono continuare a subire le devastazioni causate nei campi della fauna selvatica: cinghiali e nutrie, oltre a volatili e adesso persino caprioli. La gestione dei selvatici è un’eterna incompiuta che come tante altre cose allontana il mondo rurale dalle istituzioni”. Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, commenta così la notizia di un altro cinghiale arrivato nel cuore di Milano, in Darsena, infilandosi poi in un cunicolo lungo il Naviglio con diverse squadre dei vigili del fuoco mobilitate per recuperarlo con dispendio di mezzi e risorse. Il Caldo opprimente e la siccità – spiega la Coldiretti – spingono i 2,3 milioni di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 4 agosto 2022) Rota: “Gestione dei selvatici eterna incompiuta” “Oltre all’aumento dei costi e ai danni della siccità, le nostre aziende agricole debbono continuare a subire le devastazioni causate nei campi della fauna selvatica:e nutrie, oltre a volatili e adesso persino caprioli. La gestione dei selvatici è un’eterna incompiuta che come tante altre cose allontana il mondo rurale dalle istituzioni”. Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di, Lodi e Monza Brianza, commenta così la notizia di un altro cinghiale arrivato nel cuore di, in, infilandosi poi in un cunicolo lungo il Naviglio con diverse squadre dei vigili del fuoco mobilitate per recuperarlo con dispendio di mezzi e risorse. Ilopprimente e la siccità – spiega la Coldiretti – spingono i 2,3 milioni di ...

