Aggredì Marta a coltellate senza motivo: il 15enne condannato è già libero. «Vive all'estero con la mamma» (Di giovedì 4 agosto 2022) La storia di Marta Novello, studentessa di 26 anni aggredita a coltellate senza motivo mentre faceva jogging, fece il giro d'Italia: accadde il 22 marzo del 2021, in un viottolo di Mogliano... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 agosto 2022) La storia diNovello, studentessa di 26 anni aggredita amentre faceva jogging, fece il giro d'Italia: accadde il 22 marzo del 2021, in un viottolo di Mogliano...

Corriere : Torna libero per un errore il 15enne che aggredì Marta con 23 coltellate: ora è a Londra - CiccioLupis : RT @Corriere: Torna libero per un errore il 15enne che aggredì Marta con 23 coltellate: ora è a Londra - saryxs87 : RT @Corriere: Torna libero per un errore il 15enne che aggredì Marta con 23 coltellate: ora è a Londra - Corriere : Torna libero per un errore il 15enne che aggredì Marta con 23 coltellate: ora è a Londra -