Ungheria in rivolta. La lezione di Orbán alla sua amica Meloni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel Centrodestra convinto di vincere le elezioni non c'è solo il problema degli amici di Putin (Matteo Salvini e Silvio Berlusconi soprattutto) ma c'è anche il serio problema dell'amica di Viktor Orbán, Giorgia Meloni. Sovranismi e diritti negati agitano le piazze del paese governato da Orbán. Un bel promemoria per la leader di FdI Giorgia Meloni Basterebbe sfogliare i giornali ungheresi di questa ultima settimana per avere un'idea di quale sia il mondo che Orbán (e presumibilmente Meloni, sua accanitissima ammiratrice) ha in mente. Lo scorso 27 luglio Zsuzsa Hegedüs, collaboratrice del primo ministro ungherese, ha dato le dimissioni dopo che sabato in un discorso pubblico Viktor Orbán si era detto contro i "popoli di razza mista". Nella sua lettera di ...

