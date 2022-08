Inter, 8 - 0 alla Pergolettese (come un anno fa). Doppietta di Lautaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

SimoneTogna : #inter, #intervillarreal sarà sold out. I tifosi nerazzurri di Pescara (e dintorni) dimostrano la propria vicinanza alla squadra. - FBiasin : #Inter-plusvalenze, chiesta l'archiviazione: 'Non sono emerse condotte finalizzate ad alterare i bilanci 17/18 e 18… - FIGCfemminile : ?? Ecco il calendario completo della Prima Fase della #SerieAFemminile @TIM_Official 2022/2023 ?? ?? Tutti i match s… - liyl_om : RT @ivanfcardia: Alexis #Sanchez è a cena in questi minuti con il suo agente, si cerca di limare la distanza economica per arrivare alla ri… - ERYREY72 : RT @DiMarci0: Nicolò #Fagioli a un passo dal vestire la maglia dell’#Inter! Alla #Juventus in cambio andrà il cartellino di #Casadei ??// N… -