Ilary e Totti “rapporti peggiorati”, lei rifiuta tutte le interviste “lontana dalla tv almeno per un anno” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sarebbe dovuta essere sulla carta una separazione consensuale in pace, ma secondo quanto scritto dal settimanale Chi i rapporti fra Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero raffreddati nel corso delle ultime settimane. Colpa dei media, che hanno spifferato ai quattro venti la relazione clandestina fra il Pupone e Noemi Bocchi. Relazione che la conduttrice pare abbia scoperto grazie a sua figlia Isabel e l’aiuto di un investigatore privato. Ilary Blasi avrebbe scoperto di avere le corna grazie a sua figlia Isabel e un investigatore privato https://t.co/FAXEXt9O3f — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 27, 2022 “Una separazione che avrebbe dovuto essere lineare, se non fosse che i rapporti fra Francesco e Ilary sembrano essere peggiorati, anche sull’onda ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sarebbe dovuta essere sulla carta una separazione consensuale in pace, ma secondo quanto scritto dal settimanale Chi ifraBlasi e Francescosi sarebbero raffreddati nel corso delle ultime settimane. Colpa dei media, che hspifferato ai quattro venti la relazione clandestina fra il Pupone e Noemi Bocchi. Relazione che la conduttrice pare abbia scoperto grazie a sua figlia Isabel e l’aiuto di un investigatore privato.Blasi avrebbe scoperto di avere le corna grazie a sua figlia Isabel e un investigatore privato https://t.co/FAXEXt9O3f — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 27, 2022 “Una separazione che avrebbe dovuto essere lineare, se non fosse che ifra Francesco esembrano essere, anche sull’onda ...

