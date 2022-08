Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne? Quando inizia il programma di Canale 5, le novità (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ida Platano potrebbe rivestire un nuovo ruolo a Uomini e Donne. L’appuntamento con la nuova edizione è fissato per metà settembre e sembra che Maria De Filippi abbia in mente delle rivoluzioni per il famoso programma di Canale 5. Leggi anche: Uomini e Donne, Fabio Colloricchio diventa papà: chi è la fidanzata, nome figlia, ex tronista Il nuovo ruolo di Ida Platano Nonostante ancora non siano noti i nomi dei futuri tronisti e dei nuovi volti del programma, al centro delle anticipazioni c’è il volto storico di Ida Platano. La parrucchiera bresciana potrebbe diventare una sorta di “opinionista in campo”. Da sempre la Platano è famosa all’interno dello show e nel corso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Idapotrebbe rivestire un nuovo ruolo a. L’appuntamento con laedizione è fissato per metà settembre e sembra che Maria De Filippi abbia in mente delle rivoluzioni per il famosodi5. Leggi anche:, Fabio Colloricchio diventa papà: chi è la fidanzata, nome figlia, ex tronista Il nuovo ruolo di IdaNonostante ancora non siano noti i nomi dei futuri tronisti e dei nuovi volti del, al centro delle anticipazioni c’è il volto storico di Ida. La parrucchiera bresciana potrebbe diventare una sorta di “in campo”. Da sempre laè famosa all’interno dello show e nel corso ...

