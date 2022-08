Copa del Rey 2022, le classifiche dopo due giorni di regate (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo giorno consecutivo caratterizzato dal bel tempo nella baia di Palma, per la Copa del Rey 2022, giunta alla sua storica 40esima edizione. Il secondo giorno di prove ha riunito per la prima volta i partecipanti delle nove classi, con un programma che prevedeva un minimo di due regate per tutti. Spicca la prova di Scugnizza di Enzo de Blasio, che dopo quattro prove totali è sempre più leader nei BMW Orc 3. Le prime posizioni dopo due giorni di Copa del Rey 2022 ClubSwan 50 1. OneGroup, Stefan HeidenReich, 4+4+9+1=18 2. Earlybird, Hendrik Brandis, 11+3+2+2=18 3. Hatari, Marcus Brennecke, 6+10+1+3=20 ClubSwan 42 1. Koyre-Spirit of Nerina, Mirko Bargolini, 1+1+6+2=10 2. Canopo, Adriano Majolino, 3+3+7+1=14 3. Raving Swan, José María Meseguer, ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo giorno consecutivo caratterizzato dal bel tempo nella baia di Palma, per ladel Rey, giunta alla sua storica 40esima edizione. Il secondo giorno di prove ha riunito per la prima volta i partecipanti delle nove classi, con un programma che prevedeva un minimo di dueper tutti. Spicca la prova di Scugnizza di Enzo de Blasio, chequattro prove totali è sempre più leader nei BMW Orc 3. Le prime posizioniduedidel ReyClubSwan 50 1. OneGroup, Stefan HeidenReich, 4+4+9+1=18 2. Earlybird, Hendrik Brandis, 11+3+2+2=18 3. Hatari, Marcus Brennecke, 6+10+1+3=20 ClubSwan 42 1. Koyre-Spirit of Nerina, Mirko Bargolini, 1+1+6+2=10 2. Canopo, Adriano Majolino, 3+3+7+1=14 3. Raving Swan, José María Meseguer, ...

