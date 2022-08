Calendario Europei canoa velocità Monaco 2022: programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Calendario completo degli Europei di Monaco 2022 di canoa velocità, in programma dal 18 al 21 agosto. L’Italia scende sulle acque dell’Olympic Regatta Centre della città bavarese per dare spettacolo nel contesto degli European Championships multisport. La copertura tv in Italia sarà garantita dai canali Rai e in streaming su Rai Play (palinsesto in via di definizione). Di seguito il programma completo, con date e orari (in grassetto le finali). Calendario Europei canoa VELOCITA’ 2022 GIOVEDI’ 18 AGOSTO 9.00-9.14 K4 1000m uomini – Batterie 9.14-9.28 K1 1000m donne – Batterie 9.28-9.49 C1 1000m uomini – Batterie 9.49-10.14 K1 1000m uomini – Batterie 10.20-10.30 K1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilcompleto deglididi, indal 18 al 21 agosto. L’Italia scende sulle acque dell’Olympic Regatta Centre della città bavarese per dare spettacolo nel contesto degli European Championships multisport. La copertura tv in Italia sarà garantita dai canali Rai e in streaming su Rai Play (palinsesto in via di definizione). Di seguito ilcompleto, con date e(in grassetto le finali).VELOCITA’GIOVEDI’ 18 AGOSTO 9.00-9.14 K4 1000m uomini – Batterie 9.14-9.28 K1 1000m donne – Batterie 9.28-9.49 C1 1000m uomini – Batterie 9.49-10.14 K1 1000m uomini – Batterie 10.20-10.30 K1 ...

