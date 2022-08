Beach volley, Nations Cup 2022. Azzurre ai quarti contro la Lettonia, azzurri in finale del girone col brivido (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lotta, diverte e vince anche l’Italia del Beach volley nella prima edizione della Nations Cup che si sta disputando a Vienna. In campo femminile le Azzurre hanno sfiorato il colpaccio contro la forte Germania, che ha vinto la finale del girone volando in semifinale, e domani affronteranno la Lettonia nel quarto di finale. In campo maschile, invece, è iniziato nel migliore dei modi il cammino della squadra italiana che ha sconfitto al Golden Set la temibilissima Polonia e domani affronterà la Norvegia dei campioni olimpici Mol/Sorum per centrare l’accesso diretto in semifinale. Divertente la formula di questa sorta di “Coppa Davis” del Beach volley che questa mattina ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lotta, diverte e vince anche l’Italia delnella prima edizione dellaCup che si sta disputando a Vienna. In campo femminile lehanno sfiorato il colpacciola forte Germania, che ha vinto ladelvolando in semi, e domani affronteranno lanel quarto di. In campo maschile, invece, è iniziato nel migliore dei modi il cammino della squadra italiana che ha sconfitto al Golden Set la temibilissima Polonia e domani affronterà la Norvegia dei campioni olimpici Mol/Sorum per centrare l’accesso diretto in semi. Divertente la formula di questa sorta di “Coppa Davis” delche questa mattina ha ...

