Barbara d’Urso allo scontro con Alberto Matano, Pomeriggio5 torna prima del previsto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Barbara d’Urso è pronta per un nuovo scontro con Alberto Matano? La caduta del governo Draghi ha messo in moto una catena di eventi che non hanno travolto solo la politica ma anche la tv e i talk che dovranno occuparsi della questione e non solo in prime time ma anche nei contenitori diurni. Questo significa che sia La Vita in Diretta che Pomeriggio5 torneranno prima del previsto e, in particolare, il prossimo 5 settembre. La data scelta per il ritorno dello scontro tra Barbara d’Urso e Alberto Matano è quindi il primo lunedì del prossimo mese e questo significa che il conto alla rovescia può già iniziare. Tra poco per i due conduttori le vacanze termineranno e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)è pronta per un nuovocon? La caduta del governo Draghi ha messo in moto una catena di eventi che non hanno travolto solo la politica ma anche la tv e i talk che dovranno occuparsi della questione e non solo in prime time ma anche nei contenitori diurni. Questo significa che sia La Vita in Diretta chetornerannodele, in particolare, il prossimo 5 settembre. La data scelta per il ritorno dellotraè quindi il primo lunedì del prossimo mese e questo significa che il conto alla rovescia può già iniziare. Tra poco per i due conduttori le vacanze termineranno e ...

Ale7_23 : RT @carmelita_ooc: Barbara d'urso asfalta in diretta pamela prati - Scotty3451 : RT @carmelita_ooc: Barbara d'urso asfalta in diretta pamela prati - zazoomblog : Barbara D’Urso si mostra finalmente al naturale sui social: la FOTO fa discutere - #Barbara #D’Urso #mostra… - beatricebiasco_ : RT @carmelita_ooc: Barbara d'urso asfalta in diretta pamela prati - libertavt : In RAI bisogna lavorare e avrebbe LAVORATO SOLO LUI come giusto doveva essere ma in RAI non potevano sfruttare la c… -