Vincenzo Nibali a Burgos per preparare la Vuelta a España. Ed Evenepoel lo vede tra i favoriti… (Di martedì 2 agosto 2022) Vincenzo Nibali parteciperà alla Vuelta a Burgos, breve corsa a tappe che scatta oggi in Spagna. Cinque frazioni per la 44ma edizione di questo appuntamento, che serviranno allo Squalo per trovare la giusta gamba in vista dell’imminente Vuelta di Spagna. Mancano un paio di settimane all’appuntamento e il 37enne sembra essere in buona forma: dopo il quarto posto al Giro d’Italia e la partecipazione ai Campionati Nazionali, il siciliano si è cimentato nell’ultima settimana in una serie di corse in terra iberica e ha dato sempre prova di efficienza. Il 21mo posto ottenuto sabato alla Clasica di San Sebastian rappresenta un buon viatico per la Vuelta a Burgos, dove il capitano della Astana punta a essere uno dei protagonisti principali. Vincenzo ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022)parteciperà alla, breve corsa a tappe che scatta oggi in Spagna. Cinque frazioni per la 44ma edizione di questo appuntamento, che serviranno allo Squalo per trovare la giusta gamba in vista dell’imminentedi Spagna. Mancano un paio di settimane all’appuntamento e il 37enne sembra essere in buona forma: dopo il quarto posto al Giro d’Italia e la partecipazione ai Campionati Nazionali, il siciliano si è cimentato nell’ultima settimana in una serie di corse in terra iberica e ha dato sempre prova di efficienza. Il 21mo posto ottenuto sabato alla Clasica di San Sebastian rappresenta un buon viatico per la, dove il capitano della Astana punta a essere uno dei protagonisti principali....

gcnItalia : Questa Settimana LIVE su GCN+! A partire da oggi trasmetteremo in diretta* sulla nostra RaceTV tutte le tappe dell… - alessiawithtwos : dettaglio più divertente: io ero a piedi e lui in bici quindi io sono venuta in duomo col tram e lui nel mentre con… - zazoomblog : Vuelta a Burgos 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Vincenzo Nibali e Jai Hindley - #Vuelta… - zazoomblog : Vuelta a Burgos 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Vincenzo Nibali e Jai Hindley - #Vuelta… - CianideBoaren : RT @SpazioCiclismo: Ancora una volta tanta Italia per la Astana Qazaqstan che avrà in Vincenzo Nibali l'uomo di riferimento in Spagna #Klas… -