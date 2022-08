Storia diplomatica: Eithel Friedrich Möllhausen (Di martedì 2 agosto 2022) Talvolta citato con la grafia Möllhausen (Smirne, 1913 – Monza, 1988), è stato un diplomatico tedesco, nato a Smirne il 1913 è deceduto a Monza nel 1988, console generale a Roma nel periodo di occupazione tedesca della città durante la seconda guerra mondiale. Nato nella città turca di Smirne da padre tedesco e madre francese, studiò e trascorse la gioventù a Berlino, Trieste e Marsiglia, apprendendo con uguale padronanza tedesco, italiano e francese. Pur non essendo iscritto al partito nazista, alla vigilia della guerra nel 1939, grazie alle sue conoscenze linguistiche, diventò funzionario del ministero degli Esteri. Lavorò a Parigi con Otto Abetz, ambasciatore del Reich in Francia. Successivamente fu inviato in missione in Siria, nelle colonie francesi dell’Africa, a Vichy(capitale del governo collaborazionista di Pétain) e a Tunisi. Lo scopo della Germania era ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) Talvolta citato con la grafia(Smirne, 1913 – Monza, 1988), è stato un diplomatico tedesco, nato a Smirne il 1913 è deceduto a Monza nel 1988, console generale a Roma nel periodo di occupazione tedesca della città durante la seconda guerra mondiale. Nato nella città turca di Smirne da padre tedesco e madre francese, studiò e trascorse la gioventù a Berlino, Trieste e Marsiglia, apprendendo con uguale padronanza tedesco, italiano e francese. Pur non essendo iscritto al partito nazista, alla vigilia della guerra nel 1939, grazie alle sue conoscenze linguistiche, diventò funzionario del ministero degli Esteri. Lavorò a Parigi con Otto Abetz, ambasciatore del Reich in Francia. Successivamente fu inviato in missione in Siria, nelle colonie francesi dell’Africa, a Vichy(capitale del governo collaborazionista di Pétain) e a Tunisi. Lo scopo della Germania era ...

