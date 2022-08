Stop a innaffiature e lavaggi auto Siccità | il Comune detta le regole - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 2 agosto 2022) La serata non è andata come tutti speravano per colpa della pioggia. Attesa da settimane ha deciso di arrivare, peraltro in maniera brusca e a tratti pericolosa, a metà della "Notte Blu" organizzata ...

Nazione_Sarzana : Stop a innaffiature e lavaggi auto Siccità, il Comune detta le regole - CARLA78120656 : @Dissidente62 È dalle 4 che sono in attività tra innaffiature e rigoverno...quando si è molto stanchi,si abbisogna di poco...ormai stop -

LA NAZIONE

La serata non è andata come tutti speravano per colpa della pioggia. Attesa da settimane ha deciso di arrivare, peraltro in maniera brusca e a tratti pericolosa, a metà della "Notte Blu" organizzata ...La serata non è andata come tutti speravano per colpa della pioggia. Attesa da settimane ha deciso di arrivare, peraltro in maniera brusca e a tratti pericolosa, a metà della "Notte Blu" organizzata ... Stop a innaffiature e lavaggi auto Siccità, il Comune detta le regole La serata non è andata come tutti speravano per colpa della pioggia. Attesa da settimane ha deciso di arrivare, peraltro in maniera brusca e a tratti pericolosa, a metà della "Notte Blu" organizzata d ...