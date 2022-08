“Se sono morte…”. Giulia e Alessia travolte dal Frecciarossa, orrore e vergogna contro vittime e genitori (Di martedì 2 agosto 2022) Il dolore per la morte di Giulia e Alessia Pisanu, le sorelle di 17 e 15 anni morte dopo essere state travolte da un treno la mattina di domenica 31 luglio, non è il solo sentimento. A due giorni dalla tragedia che distrutto una famiglia e un intero paese c’è anche rabbia e odio sui social. Un fiume di veleno al punto da costringere il Comune di Riccione a sospendere i commenti nella sua pagina social. “Questa pagina, in segno di cordoglio verso la famiglia di Alessia e Giulia sospende i commenti. Crediamo sia il momento del silenzio. Dobbiamo stringerci come comunità e essere vicini al dolore della famiglia e degli amici delle due ragazze dopo l’immane tragedia di oggi”. Si legge. Il post sotto il quale si è scatenato il caos riportava questo testo: “A nome di tutta la comunità di Riccione esprimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Il dolore per la morte diPisanu, le sorelle di 17 e 15 anni morte dopo essere stateda un treno la mattina di domenica 31 luglio, non è il solo sentimento. A due giorni dalla tragedia che distrutto una famiglia e un intero paese c’è anche rabbia e odio sui social. Un fiume di veleno al punto da costringere il Comune di Riccione a sospendere i commenti nella sua pagina social. “Questa pagina, in segno di cordoglio verso la famiglia disospende i commenti. Crediamo sia il momento del silenzio. Dobbiamo stringerci come comunità e essere vicini al dolore della famiglia e degli amici delle due ragazze dopo l’immane tragedia di oggi”. Si legge. Il post sotto il quale si è scatenato il caos riportava questo testo: “A nome di tutta la comunità di Riccione esprimo ...

