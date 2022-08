"Quello che si vergognano a dire": la furia della Boschi contro "gli ex compagni Pd" (Di martedì 2 agosto 2022) E alla fine accordo fu: intesta tra Enrico Letta e Carlo Calenda, tra Pd e Azione, almeno per quel che riguarda i collegi uninominali. E da quest'intesa - oltre ad ex grillini, Nicola Fratoianni e transfughi di Forza Italia - resta fuori anche Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Forse, il veto definitivo è piovuto proprio dal segretario del Pd: negli ultimi giorni soprattutto, la distanza tra Calenda e Renzi sembrava essersi molto ridotta. E a parlare quasi in tempo reale di questa esclusione, ospite a L'aria che tira - Estate in onda su La7, ecco Maria Elena Boschi, capogruppo e volto di punta proprio di Italia Viva. E l'ex ministro punta il dito contro gli ex compagni di partito del Pd: "Forse non siamo stati così bravi a raccontare Quello che abbiamo fatto - premette -. Forse qualche ex compagno Pd si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) E alla fine accordo fu: intesta tra Enrico Letta e Carlo Calenda, tra Pd e Azione, almeno per quel che riguarda i collegi uninominali. E da quest'intesa - oltre ad ex grillini, Nicola Fratoianni e transfughi di Forza Italia - resta fuori anche Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Forse, il veto definitivo è piovuto proprio dal segretario del Pd: negli ultimi giorni soprattutto, la distanza tra Calenda e Renzi sembrava essersi molto ridotta. E a parlare quasi in tempo reale di questa esclusione, ospite a L'aria che tira - Estate in onda su La7, ecco Maria Elena, capogruppo e volto di punta proprio di Italia Viva. E l'ex ministro punta il ditogli exdi partito del Pd: "Forse non siamo stati così bravi a raccontareche abbiamo fatto - premette -. Forse qualche ex compagno Pd si ...

