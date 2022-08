Juventus, dalla Spagna: “Bianconeri in pole per Depay del Barcellona” (Di martedì 2 agosto 2022) Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona e Memphis Depay sono sempre più vicini al divorzio. In attacco la concorrenza è decisamente aumentata dopo gli arrivi di Raphinha e Lewandowski per il giocatore olandese, che dunque sta pensando seriamente di cambiare aria. Tra le squadre interessate c’è la Juventus, che ha la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo dopo le dipartite di Dybala, Bernardeschi e Morata. Sul classe 94? sono puntati anche gli occhi di squadre estere come Manchester United, Tottenham e Lione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire meglio il suo futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, ile Memphissono sempre più vicini al divorzio. In attacco la concorrenza è decisamente aumentata dopo gli arrivi di Raphinha e Lewandowski per il giocatore olandese, che dunque sta pensando seriamente di cambiare aria. Tra le squadre interessate c’è la, che ha la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo dopo le dipartite di Dybala, Bernardeschi e Morata. Sul classe 94? sono puntati anche gli occhi di squadre estere come Manchester United, Tottenham e Lione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire meglio il suo futuro. SportFace.

Prince36596581 : RT @alei1004: Sono davvero molto preoccupato per la Juventus, sembra entrata in un buco nero che dura ormai dalla nefasta serata di Cardiff… - sportface2016 : #Juventus | Dalla Spagna: 'Bianconeri in pole per #Depay del #Barcellona' - acafaro65 : RT @mirkonicolino: #Kastanos dalla #Juventus alla #Salernitana a titolo definitivo (contratto fino al 2026). Non si conoscono, al momento,… - StefaniaStefyss : RT @MatthijsPog: ?? Morata si allontana dalla Juventus. [SkySport] - Luxgraph : MotoGp, dalla Germania: 'Bastianini sostituirà Miller, restano pochi subbi' -