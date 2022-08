Gigi Datome sale a sorpresa sul palco durante il concerto di Patti Smith e inizia a suonare la chitarra | fan in delirio

Corriere : Gigi Datome chitarrista di Patti Smith: perché il campione di basket è salito sul palco a Milano - FQMagazineit : Gigi Datome sale a sorpresa sul palco durante il concerto di Patti Smith e inizia a suonare la chitarra: fan in del… - infoitcultura : Gigi Datome, una notte da rockstar con Patti Smith a Milano - infoitcultura : Sorpresa sul palco a Milano: Gigi Datome suona la chitarra con Patti Smith - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gigi Datome chitarrista di Patti Smith: perché il campione di basket è salito sul palco a Milano -

Durante l'esecuzione di "People Have The Power", una delle canzoni più famose della 75enne leggenda del rock, è infatti salito sul palco. L'ala dell' Olimpia Milano campione d'Italia ha ...Per i bis (sul palco alla chitarra acustica il cestista, Olimpia Milano ma per lungo tempo in NBA) l'immancabile "People Have The Power", che poi viene cantata dal pubblico in uscita dal ...Il video della sua performance ha fatto il giro del web ed è diventato ovviamente subito virale a livello social. Il numero 70 biancorosso è, infatti, salito sul palco del Castello Sforzesco a Milano ...È successo lunedì 1 agosto al Castello Sforzesco di Milano durante il concerto di Patti Smith, in tournée in questi giorni per Italia. Durante l’esecuzione di «People Have The Power», una delle canzon ...