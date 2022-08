Claudio Cecchetto | chi sono i figli Leonardo e Jodi | “Sono orgoglioso del loro successo”

(Di martedì 2 agosto 2022)ha due, Jody, che ha 24 anni e, che ne ha 18, entrambi nati dal matrimonio con Maria Paola Danna, sposata a Riccione nel 1992. “Quando ho conosciuto Mapi, che ha 16 anni meno di me, non credevo avrei avuto– ha raccontato tempo fa– ero troppo preso dal lavoro, e sempre senza una lira in tasca perché reinvestivo nelle radio tutto quello che guadagnavo. Avevo anche un problema medico che mi impediva di procreare. Ne abbiamo parlato e lei mi ha detto: ‘Si può fare’. Ho fatto un piccolo intervento earrivati Jody e. Ma anche lì, c’è lo zampino di qualcuno da lassù, la chirurgia non basta. Io di naturaun family man, non mi piacciono gli hotel. Il ...

Sette del Corriere della Sera

La sua è stata rinunciare ad andare a Los Angeles per frequentare un corso di regia per gli spot pubblicitari e accettare invece la possibilità datagli da Claudio Cecchetto. Poi mi offrì di andare a Radio Deejay e tre giorni prima di partire cambiai programma e rinunciai all'America e tutto il resto. Il più grande azzardo della mia vita'.