Claudia Cardinale rinchiusa forzatamente in una casa di riposo: ecco tutta la verità (Di martedì 2 agosto 2022) Il mondo intero si sta preoccupando per le sorti della famosissima attrice Claudia Cardinale. Secondo il portale Dagospia, la nota attrice sarebbe rinchiusa in una clinica contro la sua volontà. E' stata la più grande attrice degli anni '60, l'unica che come la Sophia Loren è riuscita a valicare i confini del nostro Paese diventando una star internazionale. Ha lavorato con i grandi registi da Mario Monicelli a Luchino Visconti, passando da Luigi Magni a Damiano Damiani. Ha recitato al fianco di grandi nomi del cinema come Sean Connery, John Wyne, Anthony Queen e tantissimi altri, raccogliendo per ogni interpretazioni elogi dalla critica e dal grande pubblico. Negli anni '80 decide di trasferirsi in pianta stabile in Francia a Parigi godendosi i suoi due figli. La vita di Claudia Cardinale è stata ...

