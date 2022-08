Calenda | “Se gli elettori del Pd sono convinti che Di Maio sia valore aggiunto nelle loro liste | non mi riguarda”

(Di martedì 2 agosto 2022) Mai sul palco con Fratoianni, Bonelli e Di? “Certo, c’è una distanza di storie, di posizioni politiche”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a In Onda, su La7. “L’accordo è fra Pd e Azione, dopodiché il Pd ha dei suoi alleati, legittimissimi,fatti, ma non un voto deglidi Azione va a” Verdi e Si “negli uninominali. Io l’accordo l’ho fatto col Pd”. “Se Letta – aggiunge – vuole prendere Dinella sua lista nonfatti che mino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AMorelliMilano : Ecco cosa diceva Calenda 10 giorni fa. Quindi adesso sta prendendo in giro gli elettori, lo spiega lui stesso - AlexBazzaro : Lo scambio epistolare Calenda - Letta è proprio quello che gli italiani desideravano. Tasse, immigrazione, lavoro,… - AlexBazzaro : #calenda e #Letta sono finalmente riusciti a spartirsi i pochi collegi buoni e ora possono tornare a non occuparsi… - jcy126kerubin : RT @AlexaMargaRevo: Nancy Pelosi, Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ???? è arrivata a Taiwan, nonostante gli avver… - OrtigiaP : RT @Simone_978_: Spettacolo indegno, #letta ammucchia la qualunque, #calenda che sino a ieri ne ha dette di ogni su #dimaio e #fratoianni… -

Che poi ha chiarito la collocazione di Iv: 'Quello chealtri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Noi siamo il vero voto utile'. L'intesa fra, Della Vedova e Letta si è ...Di fronte al veto disul suo nome,ha offerto un'ulteriore possibilità; il diritto di tribuna, chepermetterebbe di farsi eleggere nelle liste del Pd. In sintesi, Di Maio rischia di ...Mancano venti giorni alla presentazione delle liste in programma il 21 e il 22 agosto, con meno poltrone sarà più difficile comporre il puzzle ...(Adnkronos) – “Questo accordo è un’occasione persa, si poteva creare un polo di centro che poteva arrivare al 10%. Noi, liberi e coraggiosi, andremo da soli”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Co ...