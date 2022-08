Assunzioni al Comune di Napoli: il 9 agosto il bando (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato oggi in commissione Polizia Locale e Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, la pubblicazione, il prossimo 9 agosto, del bando di assunzione per il Comune di Napoli. Il sindaco ha inoltre illustrato la scelta di predisporre un bando unico che copra il fabbisogno di personale del Comune e della Città Metropolitana, con graduatorie aperte nel prossimo triennio alle quali sarà possibile attingere. Tre i canali di assunzione previsti: 577 posti per profili ‘D’, dei quali 305 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato per il Comune e 73 per la Città Metropolitana; 762 posti per profili ‘C’, dei quali 596 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato per il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato oggi in commissione Polizia Locale e Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, la pubblicazione, il prossimo 9, deldi assunzione per ildi. Il sindaco ha inoltre illustrato la scelta di predisporre ununico che copra il fabbisogno di personale dele della Città Metropolitana, con graduatorie aperte nel prossimo triennio alle quali sarà possibile attingere. Tre i canali di assunzione previsti: 577 posti per profili ‘D’, dei quali 305 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato per ile 73 per la Città Metropolitana; 762 posti per profili ‘C’, dei quali 596 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato per il ...

anteprima24 : ** Assunzioni al Comune di #Napoli: il 9 agosto il bando ** - EdizioniSimone : ?? Asili nido Roma: 1150 nuovi posti per educatori Le ultime novità sulle assunzioni negli asili nido del Comune di… - palermo24h : Nuove assunzioni in MessinaServizi Bene Comune 100 posti di lavoro - Ticonsiglio : ??Comune di Gossolengo: concorso per diplomati, tempo indeterminato Il Comune di Gossolengo in provincia di Piacenza… - agro24tw : Pagani: bilancio OK. Ora via libera assunzioni in comune (video) -