WWE | Roman Reigns continua a macinare record | toccati i 700 gironi da campione

(Di lunedì 1 agosto 2022)Reingssuentrando sempre più nella storia della WWE. A SummerSlam, ancora una volta, ha conservato le cinture riuscendo ad avere la meglio su Brock Lesnar in un Last Man Standing Match. Il suo incredibile regno titolato non sembra poter avere fine. Il “Tribal Chief”, grazie al successo di sabato notte, ha tagliato un incredibileda Universal Champion. 700 days and countingReings. Grazie al successo di SumerSlam, il suo regno da Universal Champion è arrivato a toccare i 700 giorni di durata. Il tutto è iniziato a Payback del 30 agosto 2020 quandosi prese la cintura sconfiggendo Bray Wyatt e Braun ...

SpazioWrestling : SEMPLICEMENTE IMPRESSIONANTE! #RomanReigns #WWE - David_c05 : I risultati di WWE SummerSlam: Roman Reigns ancora imbattuto - infoitcultura : I risultati di WWE SummerSlam: Roman Reigns ancora imbattuto - TSOWrestling : Primo match ufficializzato per #WWECastle! #TSOW // #TSOS // #WWE - SmallcageGG : @gabri771 @mardea74 @GraziellaCazza1 e quando ha fatto questo a' Roman!!! -

LOGAN PAUL IN/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Spazio ...Reigns detronizza la bestia Brock Lesnar Penultimo match della serata che vede lo scontro tra Liv ...... evento che segnerà il grande ritorno dellain uno stadio britannico dopo oltre 30 anni. Saranno Drew McIntyre eReigns, come annunciato ieri sera, a scontrarsi nel main event della serata.Brock Lesnar e Roman Reigns si sono affrontati nel main event di SummerSlam nella notte tra sabato e domenica. In quello che dovrebbe essere stato l’ultimo capitolo della loro lunghissima rivalità, il ...Summerslam che si conferma uno degli show migliori di Wrestling: vittoria e conferme della cintura per Roman Reigns e Bianca Belair.