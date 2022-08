Uomini e Donne, Fabio Colloricchio è diventato padre: è nata la prima figlia (Di lunedì 1 agosto 2022) Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio sono finalmente diventati genitori. Dopo numerose ore di travaglio e infinita ansia per l’attesa, finalmente è venuta al mondo la loro piccola bambina. Dapprima è stato proprio Fabio a condividere una storia sul sul profilo Instagram annunciando la lieta notizia. L’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato una tenera foto che li ritrae tutti e due insieme abbracciati alla bambina che sta sul petto della mamma. Inoltre ha anche ringraziato i numerosi fan che si sono preoccupati per il parto: Lo màs fuerte que vivì en mi vida! Gracias Dios por esta bendiciòn. Y gracias a ustedes por la preocupaciòn. Subito dopo la stessa Violeta ha anche lei condiviso sul suo profilo Instagram l’annuncio ufficiale della nascita della loro prima ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 agosto 2022) Violeta Mangrinan esono finalmente diventati genitori. Dopo numerose ore di travaglio e infinita ansia per l’attesa, finalmente è venuta al mondo la loro piccola bambina. Dapè stato proprioa condividere una storia sul sul profilo Instagram annunciando la lieta notizia. L’ex volto diha pubblicato una tenera foto che li ritrae tutti e due insieme abbracciati alla bambina che sta sul petto della mamma. Inoltre ha anche ringraziato i numerosi fan che si sono preoccupati per il parto: Lo màs fuerte que vivì en mi vida! Gracias Dios por esta bendiciòn. Y gracias a ustedes por la preocupaciòn. Subito dopo la stessa Violeta ha anche lei condiviso sul suo profilo Instagram l’annuncio ufficiale della nascita della loro...

