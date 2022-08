Quinta stagione in granata per Nicoletta Scolpini: “Mi sento una veterana” (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nicoletta Scolpini è a tutti gli effetti una bandiera della Nasce Un Sorriso Salerno Basket ’92 e continuerà ad esserlo anche per la prossima stagione. Unica salernitana nel roster, quinto anno consecutivo con la casacca granata, sempre grande disponibilità al lavoro e al sacrificio. Ed ha soltanto 22 anni. “Ormai mi sento una veterana, nonostante la giovane età. Sono contentissima di avere la possibilità di indossare per un altro anno la casacca della squadra della mia città – dice l’ala ex Battipaglia – L’epilogo dell’anno scorso ci ha lasciato tutte con l’amaro in bocca, impossibile negarlo: eravamo ad un passo dall’impresa, però proprio per questo mi sento ancora più carica e vogliosa di ricominciare. Sono contenta che buona ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –è a tutti gli effetti una bandiera della Nasce Un Sorriso Salerno Basket ’92 e continuerà ad esserlo anche per la prossima. Unica salernitana nel roster, quinto anno consecutivo con la casacca, sempre grande disponibilità al lavoro e al sacrificio. Ed ha soltanto 22 anni. “Ormai miuna, nonostante la giovane età. Sono contentissima di avere la possibilità di indossare per un altro anno la casacca della squadra della mia città – dice l’ala ex Battipaglia – L’epilogo dell’anno scorso ci ha lasciato tutte con l’amaro in bocca, impossibile negarlo: eravamo ad un passo dall’impresa, però proprio per questo miancora più carica e vogliosa di ricominciare. Sono contenta che buona ...

