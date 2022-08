(Di lunedì 1 agosto 2022) Ildelper altri 90 anni. Così è stato deciso dall’Alta, malgrado molti volessero che le sue ultime volontà fossero rese pubbliche. Per una questione di trasparenza i sudditi della regina Elisabetta devono rendere noti i testamenti dei defunti, però quando muore un reale le cose cambiano. Spetta infatti all’Altadecidere se ildi un appartenente della Casa Windsor debba essere reso pubblico o meno. A dire il vero la decisione era già chiara lo scorso anno, ma non era piaciuta al The Guardian che aveva fatto un ricorso formale per chiedere di venire a conoscenza delle ultime volontà deldefunto. Malgrado ciò, l’Alta ...

FQMagazineit : Principe Filippo, il testamento resterà segreto: la sentenza dell’Alta Corte britannica - Ilsolito_In : @LokiLuk Salutami il principe Carlo Filippo - leggoit : Principe Filippo, l'Alta Corte ha deciso: «Il testamento rimarrà segreto» - VanityFairIt : L'Alta Corte di Londra ha rigettato il ricorso del The Guardian, che aveva chiesto che i membri della famiglia real… - peppe844 : #RoyalFamily Il testamento del principe Filippo rimarrà segreto: svelati i motivi -

Pietro Apostolo " Cattedrale e di Santa Maria delle Grazie in Senigallia; donVici vicario ... Borghetto e Monte San Vito; don Giacomo Bettini cappellano dell'Ospedale Civile "di ......un sodalizio artistico con l'attrice Valentina Cortese con la quale ha tenuto a Milano uno spettacolo per la regia diCrivelli e inaugurato il Teatro Massimo di Cagliari. Con Quirino..."Non siamo sicuri che ci sia un interesse pubblico specifico nel sapere come vengono distribuiti i beni della famiglia reale" ...È bastato un post anonimo non verificato e poi subito rimosso dal popolare account Instagram DeuxMoi a lanciare il principe William al top dei trend social. Ma il secondo in linea di successione al tr ...