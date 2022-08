M5s, Grillo contro fuorisciti: 'Album di zombie'. Tabacci e Di Maio lanciano 'Impegno civico' (Di lunedì 1 agosto 2022) "Da oggi in tutte le edicole!". Così lo strillone (si sarebbe detto una volta) di Beppe Grillo, che nel mondo del terzo millennio usa invece e bene, i social. Così in un post su Facebook, il fondatore ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 agosto 2022) "Da oggi in tutte le edicole!". Così lo strillone (si sarebbe detto una volta) di Beppe, che nel mondo del terzo millennio usa invece e bene, i social. Così in un post su Facebook, il fondatore ...

fattoquotidiano : L'ALBUM DEGLI ZOMBIE Grillo posta le 'figurine' di chi ha lasciato il M5s: non solo Di Maio, ecco chi c'è - petergomezblog : M5s, l’intervento di Grillo dopo la conferma dei due mandati: “Alcuni di noi sono caduti, molti contagiati da zombi… - DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - fisco24_info : Elezioni 2022, Conte: 'Pd si è accodato a Lega e Forza Italia per farci fuori': (Adnkronos) - Il leader M5S: 'Con G… - gina66790488 : RT @Gianni78605577: Al @Tg1Rai 10 minuti di Dx e Sx che discutono sui programmi, e 20 secondi di #M5s solo per dire che #Grillo attacca i f… -