Il Chelsea non molla Dumfries, Marotta studia due sostituti! (Di lunedì 1 agosto 2022) Le probabilità di un’eventuale cessione di Denzel Dumfries da parte dell’Inter diventano sempre più alte. Il Chelsea fa sul serio ed è pronto ad accontentare le richieste dell’AD nerazzurro Marotta che, nel frattempo, inizia a valutare i primi profili per sostituire l’olandese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter avrebbe già rifiutato una prima importante offerta da 40 milioni di euro da parte dei Blues. Il giocatore è infatti considerato fondamentale dal proprio allenatore Simone Inzaghi che, dopo aver già visto partire a malincuore Ivan Perisic, vorrebbe trattenere almeno lui per un’altra stagione. Dumfries Chelsea Aggiornamenti Servirà dunque uno sforzo in più da parte della squadra di Tuchel per riuscire a chiudere l’affare, ma il loro interesse per il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) Le probabilità di un’eventuale cessione di Denzelda parte dell’Inter diventano sempre più alte. Ilfa sul serio ed è pronto ad accontentare le richieste dell’AD nerazzurroche, nel frattempo, inizia a valutare i primi profili per sostituire l’olandese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter avrebbe già rifiutato una prima importante offerta da 40 milioni di euro da parte dei Blues. Il giocatore è infatti considerato fondamentale dal proprio allenatore Simone Inzaghi che, dopo aver già visto partire a malincuore Ivan Perisic, vorrebbe trattenere almeno lui per un’altra stagione.Aggiornamenti Servirà dunque uno sforzo in più da parte della squadra di Tuchel per riuscire a chiudere l’affare, ma il loro interesse per il ...

