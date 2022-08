Faccio queste zucchine tutti i giorni! Avrai la cena pronta in 10 minuti. (Di lunedì 1 agosto 2022) Come dici? Sei stufa delle solite crocchette fritte? Allora sei capitata nella pagina giusta. Qui di seguito troverai la ricetta delle crocchette di zucchine al forno: saranno leggere, gustose e facilissime da preparare. Impiegheremo soltanto 10 minuti del nostro tempo per portare a termine questa ricetta. In più potremo realizzare una salsa d’accompagnamento perfetta in cui intingere le nostre crocchette. Crocchette di zucchine al forno: ingredienti. Per realizzare queste crocchette abbiamo bisogni degli ingredienti: 2 cucchiai di pangrattato Olio d’oliva quanto basta 2 zucchine 3 cucchiai di farina Pepe nero quanto basta 2 uova Sale quanto basta 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato Basilico essiccato quanto basta Procedimento e cottura. Grattugiamo le zucchine dopo aver tagliato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 1 agosto 2022) Come dici? Sei stufa delle solite crocchette fritte? Allora sei capitata nella pagina giusta. Qui di seguito troverai la ricetta delle crocchette dial forno: saranno leggere, gustose e facilissime da preparare. Impiegheremo soltanto 10del nostro tempo per portare a termine questa ricetta. In più potremo realizzare una salsa d’accompagnamento perfetta in cui intingere le nostre crocchette. Crocchette dial forno: ingredienti. Per realizzarecrocchette abbiamo bisogni degli ingredienti: 2 cucchiai di pangrattato Olio d’oliva quanto basta 23 cucchiai di farina Pepe nero quanto basta 2 uova Sale quanto basta 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato Basilico essiccato quanto basta Procedimento e cottura. Grattugiamo ledopo aver tagliato ...

