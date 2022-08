Ennesimo flop della strategia Ferrari. Binotto si difende ma Leclerc... (Di lunedì 1 agosto 2022) "La macchina oggi non funzionava, non è una questione di strategia", Binotto difende la strategia del box ma Leclerc è sibillino: "Dovrò parlare col team per migliorare" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) "La macchina oggi non funzionava, non è una questione di",ladel box maè sibillino: "Dovrò parlare col team per migliorare"

Fabio96974187 : RT @antlucig: È possibile sapere i dati della diretta di #NapoliMallorca? Quanti hanno regalato 10 euro ad Aurelio per sentire 'Giovannona… - antlucig : È possibile sapere i dati della diretta di #NapoliMallorca? Quanti hanno regalato 10 euro ad Aurelio per sentire '… - xenomythos : @andreahafame Ho paura dell’ennesimo flop - a_medici : @ScuderiaFerrari @marc_gene Nessuno avrebbe mai montato le bianche, ennesimo flop. Ne abbiamo abbastanza. #BinottoOUT - RubinoIvo : Non ho visto la gara fortunatamente, ma apprendo con piacere dell'ennesimo flop CLAMOROSO del box Ferrari... ma io… -

Charles Leclerc smentisce Binotto: schiaffo in mondovisione, caos - Ferrari Un flop totale dovuto a scelte strategiche discutibili (eufemismo). Già, è andato in scena l'ennesimo suicidio delle rosse. E il mondiale, ora, è lontano milioni di anni luce. Al termine della gara, ... I film da vedere ad agosto 2022 Tredici vite di Ron Howard " 5 agosto (Amazon Prime Video) Dopo il flop (di critica) di Elegia ... Tra family movie e action dell'orrore, l'ennesimo banco di prova per la verve di Jamie Foxx, affiancato ... Sardegna Reporter F1, follia GP Ungheria: Leclerc inferocito dopo l'ennesima scelta scellerata della Ferrari Una gara buttata da una strategia fallimentare decisa dal box Ferrari: Charles Leclerc si trova fuori dal podio e dietro al rivale Max Verstappen sulla pista del GP di Ungheria ... Gran Premio d’Ungheria: vince Verstappen, flop Ferrari Max Verstappen vince il Gp d’Ungheria 2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale, la Ferrari fa flop e finisce giù dal podio. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, t ... Untotale dovuto a scelte strategiche discutibili (eufemismo). Già, è andato in scena l'suicidio delle rosse. E il mondiale, ora, è lontano milioni di anni luce. Al termine della gara, ...Tredici vite di Ron Howard " 5 agosto (Amazon Prime Video) Dopo il(di critica) di Elegia ... Tra family movie e action dell'orrore, l'banco di prova per la verve di Jamie Foxx, affiancato ... Bus Notturni: ennesimo flop Una gara buttata da una strategia fallimentare decisa dal box Ferrari: Charles Leclerc si trova fuori dal podio e dietro al rivale Max Verstappen sulla pista del GP di Ungheria ...Max Verstappen vince il Gp d’Ungheria 2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale, la Ferrari fa flop e finisce giù dal podio. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, t ...