Elezioni: riunione vertici Pd ancora in corso, sul tavolo nodo Calenda (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - E' ancora in corso la riunione della segreteria Pd convocata da Enrico Letta alle 14 e 30 e allargata ai vertici istituzionali dem. Sul tavolo punto sulla coalizione, profilo e quindi i "continui rilanci" di Carlo Calenda con un confronto tra i vertici Pd su quale debba essere la risposta dopo le richieste avanzate dal leader di Azione su candidature e programma. Nel pomeriggio è previsto anche l'incontro tra Letta e i sindaci dem per la presentazione delle loro proposte per il programma elettorale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - E'inladella segreteria Pd convocata da Enrico Letta alle 14 e 30 e allargata aiistituzionali dem. Sulpunto sulla coalizione, profilo e quindi i "continui rilanci" di Carlocon un confronto tra iPd su quale debba essere la risposta dopo le richieste avanzate dal leader di Azione su candidature e programma. Nel pomeriggio è previsto anche l'incontro tra Letta e i sindaci dem per la presentazione delle loro proposte per il programma elettorale.

