Ultime Notizie – Covid oggi Campania | 3 907 contagi e 3 morti | bollettino 31 luglio

Sono 3.907 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 20.496 tamponi, di cui 17.245 antigenici. Registrati 3 morti. I pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari in ospedale sono 636. In terapia intensiva, 22 malati.

