Supplenze ATA, divieto sostituzione collaboratori scolastici per i primi sette giorni. Parziale deroga in alcuni casi (Di domenica 31 luglio 2022) Pubblicata la circolare annuale per il conferimento delle Supplenze nell’anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA la circolare ricalca in sostanza quanto contenuto nella circolare 2021/22. Permane il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. La norma è stata in parte superata da una successiva nota ministeriale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 luglio 2022) Pubblicata la circolare annuale per il conferimento dellenell’anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA la circolare ricalca in sostanza quanto contenuto nella circolare 2021/22. Permane ildideineidi assenza. La norma è stata in parte superata da una successiva nota ministeriale. L'articolo .

Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: Supplenze ATA, non si può più accettare altro incarico al 31 agosto o 30 giugno se già si lavora. Novità circolare. “E… - ProDocente : Supplenze ATA, non si può più accettare altro incarico al 31 agosto o 30 giugno se già si lavora. Novità circolare.… - lacittanews : Di Ilenia Culurgioni Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato ieri la circolare 28597. Nella nota… - orizzontescuola : Supplenze ATA, non si può più accettare altro incarico al 31 agosto o 30 giugno se già si lavora. Novità circolare.… - ProDocente : Personale ATA. Disposizioni conferimento supplenze -