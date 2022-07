LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marta Bertoncelli quinta nella C1! Oro alla tedesca Herzog (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14: Percorso netto per il giovanissimo francese Debliquy che chiude con 104.61, già un ottimo risultato. Tocca ora allo slovacco Benus 12.08: Non ci saranno azzurri al via nella finale maschile. Questi i protagonisti: Anton (Ger), Heger (Cze), Tasiadis (Ger), Savsek (Slo), Slafovski (Svk), Burgess (Gbr), Sztuba (Pol), Chaloupka (Cze), Benus (Svk), Debliquy (Fra). E’ stato degradato il francese Gargaud Chanut 12.07: Grande la prestazione di Marta Bertoncelli, giovanissima e già protagonista a LIVEllo mondiale. Le è mancato qualcosa per il podio ma sarebbe stata davvero un’impresa titanica per l’azzurra 12.05: E’ ORO GERMANIA!!! Vince la Herzog con il punteggio di 111.72, argento per la australiana Jessica Fox con 92 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14: Percorso netto per il giovanissimo francese Debliquy che chiude con 104.61, già un ottimo risultato. Tocca ora allo slovacco Benus 12.08: Non ci saranno azzurri al viafinale maschile. Questi i protagonisti: Anton (Ger), Heger (Cze), Tasiadis (Ger), Savsek (Slo), Slafovski (Svk), Burgess (Gbr), Sztuba (Pol), Chaloupka (Cze), Benus (Svk), Debliquy (Fra). E’ stato degradato il francese Gargaud Chanut 12.07: Grande la prestazione di, giovanissima e già protagonista allo mondiale. Le è mancato qualcosa per il podio ma sarebbe stata davvero un’impresa titanica per l’azzurra 12.05: E’ ORO GERMANIA!!! Vince lacon il punteggio di 111.72, argento per la australiana Jessica Fox con 92 ...

