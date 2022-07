Juve, Bonucci: «Sognavo la fascia di capitano» (Di domenica 31 luglio 2022) Le parole di Leonardo Bonucci sul canale Twitch della Juve: «C’è la volontà di tornare ad essere una macchina da guerra» Leonardo Bonucci è intervenuto sul canale Twitch della Juve. Di seguito le sue parole. «Diventare capitano della Juventus è sempre stato il mio sogno. Finalmente l’ho realizzato. Ho aspettato il mio momento come era giusto che fosse e quindi adesso il sogno successivo è quello di lasciare una foto ben impressa con la fascia da capitano. Da parte nostra c’è la volontà di tornare ad essere quella macchina da guerra che ha contraddistinto gli anni vincenti della Juventus» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Le parole di Leonardosul canale Twitch della: «C’è la volontà di tornare ad essere una macchina da guerra» Leonardoè intervenuto sul canale Twitch della. Di seguito le sue parole. «Diventaredellantus è sempre stato il mio sogno. Finalmente l’ho realizzato. Ho aspettato il mio momento come era giusto che fosse e quindi adesso il sogno successivo è quello di lasciare una foto ben impressa con lada. Da parte nostra c’è la volontà di tornare ad essere quella macchina da guerra che ha contraddistinto gli anni vincenti dellantus» L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - Inter_Report : @lelitos008 @DELIA70031420 @AlfredoPedulla alla juve con un bonucci calante farebbe coppia con bremer all inter sar… - Juve_Mister : RT @Bresingar_: Tanto lo sappiamo che Alex Sandro sarà titolare anche quest’anno, sappiamo che Bonucci twerkerà indisturbato anche quest’an… - bernabis1976 : @dayfootball1981 Questa è l unica verità,no money e rischiamo di finire la campagna acquisti cosi se non troviamo u… - nvisiblesuicide : @LeoG_00 @TCiuffarella copio e incollo. intanto buona giornata Classifica marcatori Juve Serie A 2021/22 10 RETI: D… -